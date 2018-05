Toulouse : opération "péage gratuit" pour défendre les droits des personnes handicapées

Une trentaine de personnes handicapées ont offert l'autoroute aux automobilistes, lundi 21 mai, à l'entrée de Toulouse. Elles protestaient contre le "recul" de leurs droits, un an après l'élection d'Emmanuel Macron.



"Nous ne sommes pas votre priorité ? On va le devenir !" : une trentaine de personnes en situation de handicap ont manifesté leur colère, lundi 21 mai.

Elles ont bloqué le péage de l'autoroute à Toulouse (Haute-Garonne). Cette action été organisée par le Collectif interAssociatif Handicap du 31 (CIAH-31).





Odile Maurin, présidente d'Handi-Social, une des associations du collectif, a dénoncé auprès de l'AFP des "attaques massives contre les droits des personnes en situation de handicap, tout en prétendant construire une société inclusive."Au coeur des revendications : le plan relatif au logement, le non respect par la SNCF de ses engagements en matière d'accessibilité ou encore la stagnation de l'Allocation adultes handicapés (AAH), "toujours en dessous du seuil de pauvreté".Le collectif pointe du doigt la politique menée par le gouvernement, et résume : "le bilan de Macron" se traduit par "des reculs en matière d'accessibilité, de compensation du handicap et de ressources".Le CIAH-31 a conclu : "L'accès à la citoyenneté des personnes en situation de handicap, l'inclusion, ce sont des choix politiques (...). Or les actes du gouvernement actuel démontrent que derrière l'affichage, c'est encore inaccessibilité, souffrance, maltraitance à domicile (...) pour les personnes en situation de handicap".